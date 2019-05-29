Упала фотография: о чем говорит примета [ Редактировать ]
Фотография - это не просто кусок бумаги, с ней сохраняются эмоции человека, его энергетика. В народе существует ряд примет, связанных с фотографиями. О том, что означает ее падение, пишет mistic-world.ru.
Падение фото всегда считалось явлением крайне негативным. Это может быть символом реальной угрозы человеку, который изображен на данной фотографии.
Однако, данная примета касается только тех случаев, когда фото упало или разбилось без любого вмешательства, как будто так и было задумано. Только в таком случае данную ситуацию можно расценивать как некий предупреждающий знак.
Если же фотография упала и ее рамка разбилась по случайной неосторожности в обращении - такая ситуация ничего не означает. Приметы здесь деликатно молчат.
Что касается совместных фото, к примеру, друзей, родственников, - такой снимок падает к ссорам, прекращению приятельских отношений, стычкам с близкими. Насколько это будет серьезно, зависит от характера и степени повреждения фото.
Если на снимке была изображена пара влюбленных или же муж и жена - это к скорому прекращению отношений и разрыву семейных уз.
Ранее мы писали о том, что нельзя давать из дома. Также читайте, почему нельзя ничего брать на перекрестке. Кроме того, мы писали, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.
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