Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 29 мая [ Редактировать ]
Фото: avto.informator.ua
В среду, 29 мая, розничные цены на бензин и дизельное топливо изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Стоимость бензина, сжиженного газа и дизельного топлива в сетях АЗС, грн/л:
Ранее мы писали о том, что цены на газ в Украине снизят.
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