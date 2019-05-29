Нумерология говорит о том, что любое число, даже то, на которое мы можем не обращать внимания, оказывает влияние на нашу жизнь. Наверняка, многим может показаться пустяком номер этажа, на котором он живет. Однако, согласно этой древней науке, даже это число отражается на нашей жизни.

Как номер этажа влияет на вашу судьбу:

1 Идеальный этаж для карьериста. Дарует силы идти к цели и усиливает амбиции.

2 Делает людей мечтателями, заставляет быть внимательнее к окружающим.

3-й этаж выбирают те, кто живет материальными благами. Число диктатора, что говорит о стремлении к власти.

4 Люди с этого этажа редко бывают довольны жизнью. Они постоянно мечутся в поисках виноватых.

5 Согласно нумерологии чисел, этот этаж помогает людям достичь финансового благополучия.

6 Семейное число. Здесь лучше жить тем, кто мечтает о тихом семейном очаге.

7-й этаж из самого обычного человека сделает оригинала.

8 Вселяет в людей неуверенность в себе и в окружающем мире. Делает их максималистами, ищущими равновесие.

9 Здесь очень сильная энергетика. Такой этаж стоит выбирать тем, кто имеет цель и желает ее добиться.

10 Это этаж лидеров. Живущие на этом этаже имеют волевой характер.

11 Обычно здесь живут сильные люди - карьеристы, финансисты, руководители.

12 Этот этаж портит характер, делает людей слабовольными.

13 Число творческих людей, изобретателей. Позволяет много думать, планировать и генерировать идеи.

14 Этот этаж подойдет всем, кто мечтает разбогатеть.

15 Здесь живут обаятельные люди. Они любят общение, умеют дружить.

16 Согласно нумерологии чисел, на этом этаже живут авантюристы и искатели приключений.

17 Здесь живут те, кто не привык считаться с мнением толпы. Эти люди сами знают всему цену.

18 Очень импульсивно число, наделяющее людей вспышками гнева.

19-й этаж негативно влияет на характер, заставляя проявляться все самые плохие черты.

20 На этом этаже живут люди, не способные приспособиться к реалиям. Они живут своими иллюзиями.

21 Позволяет воплотить свои мечты и желания в жизнь.

22 Наделяет жильцов комплексами и заниженной самооценкой.

23 На этом этаже часто можно встретить тех, кто любит мечтать, но не любит действовать.

24 Здесь живут страдальцы. Их постоянно преследуют неудачи.

25 Все нестабильно в жизни жильцов этого этажа. Их постоянно бросает из крайности в крайность.

Также нумерология поможет узнать, если у вас кармический долг, и расскажет, что означает последняя цифра вашего года рождения.