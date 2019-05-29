Запорізький суд виправдав директора ЗТМК Володимира Сівака у справах з САП і НАБУ [ Редактировать ]
Кілька годин тому Запорізький суд виніс перший виправдувальний вирок за звинуваченнями САП та НАБУ. Це справа щодо директора титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака. Подробиці у наступному матеріалі.
Рік досудового слідства і більше трьох років слухань. Стільки тривала справа щодо директора Запорізького титано-магнієвого комбінату.
"Ми починали з доволі грубого затримання, ми бачили все. Ми бачили слідчий ізолятор. Ми бачили тиск на підозрюваного. Ми бачили суми застав шалені. Ми бачили тиск на суд", - говорить Андрій Смирнов, адвокат.
Ми бачили громадських активістів без конкретизованих вимог.
Нагадаємо - спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачувала Володимира Сивака у нецільовому використанні коштів. Проте, щойно справа у суді почала розсипатись через брак доказів, сторона обвинувачення почала її всіляко затягувати. Особливо на останньому етапі. Зокрема, прокурори не з’являлися на засідання. Не було їх, до речі, і сьогодні. Тож суд зачитував вирок без них.
"Надані сторони обвинувачення докази суд визнає такими, що не доводять поза розумним сумнівом, що в діяннях обвинуваченого Сивака є склад кримінального правопорушення", - говорить Олександр Яцун, головуючий суддя Заводського районного суду Запоріжжя.
Власне, на цьому постійно наголошували і адвокати. Окрім голослівних заяв керівництва антикорупційних органів, у прокурорів не було жодних доказів провини директора підприємства. До того ж, напередодні Соломенський суд Києва також визнав, що обшуки та вилучення документів НАБУ проводило незаконно. І зобов’язав повернути речові докази. Вирок щодо Володимира Сивака Заводський суд зачитував більше трьох годин. І ось вердикт.
"Ухвалив, Сивака Володимира Вікторовича визнати невинуватим та виправдати за недоведеністю стороною обвинувачення, що в діях обвинуваченого Сивака є склад кримінального правопорушення", - говорить Олександр Яцун, головуючий суддя Заводського районного суду Запоріжжя.
"Це перший виправдовувальний вирок в кримінальних провадженнях де обвинувачення підтримується силами національного антикорупційного бюро України і спеціалізованою", - говорить Андрій Смирнов, адвокат.
За період судової тяганини і фактичної дестабілізації роботи унікального підприємства з виробництва титану, завод втримався. І хоча міжнародних партнерів така ситуація почала відлякувати, колектив повірив у відродження комбінату.
"Заказы на комбинат поступают регулярно. Выходим на новые рынки. Все что имеет сейчас на данный момент предприятие, это все благодаря менеджменту и руководителям нашего предприятия", - говорить Оксана Курських, працівник Запорізького титано-магнієвого комбінату.
І на сторінці спеціалізованної антикорупційної прокуратури - вже з’явилась інформація - САП буде оскаржувати сьогоднішнє рішення. Та адвокати вкотре наголошують, готові довести невинуватість директора і в Апеляційному суді.
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