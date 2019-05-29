Сьогодні минуло 5 років, як у небі поблизу Слов'янська збили вертоліт із нацгвардійцями. Тоді загинули 12 військових. Серед них і генерал-майор Сергій Кульчицький. Нині його ім'я носить батальйон спецпризначення МВС. Сьогодні на місці трагедії вшанували їхню пам'ять. Там побувала Ірина Баглай.

5 років тому саме на такому військовому МІ-8 штурман Олександр Макеєнко штурманом летів, як і сьогодні на гору Карачун.

Гора Карачун, український блок-пост на цьому місці на дорозі Славьянськ Краматорськ та висота Молочар - це три точки які наші військові тримали оборону, фактично в оточенні бойовиків. І єдине сполучення було лише повітряне.

"У них були місцеві провідники які могли обходити наші заслони проходили по зеленці", - говорить Сергій, військовослужбовець Нацгвардії України.

"У нас был единственный путь, хоть рисковый. Ребята это хорошо понимали - это доставить воду и патроны. Мы сегодня здесь для того, чтобы помнить", - говорить Арсен Аваков міністр внутрішніх справ України.

Ротувати бійців, доставити харчі і найцінніше воду везли 13 нацгвардійців - екіпаж та спецпризначенці під командуванням генерал майора Сергія Кульчицького. Сергій один із тих хто на позиції чекав їхнього прильоту.

"Він привіз нам воду, бо дуже не вистачало води, спека була така як сьогодні не було води, єдине що було то набої", - говорить Сергій, військовослужбовець Нацгвардії України.

Генерал майор Кульчицький міг і не супроводжувати особисто ці групи. Але від першого дня, коли з Майдану добровольцями пішли на фронт разом із спецпризначенцями - для них він став другим батьком.

"Они собрались в Петровцах на сборах и это была очень напряженная ситуация. На сборах продолжалась несколько дней и Сергей Петрович смог наладить атмосферу смог завоевать уважение по сути тогда и была создана Нацгвардия", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

"Він підійшов і сказав що треба підтримати морально-психологічний стан треба організувати взаємодію між Нацгвардією і військовими тому і попросив дозволу на виліт на Карачун", - говорить Микола Балан, в.о. Командувача Нацгвардії України.

Виконавши завдання, вертоліт здійнявся в небо і пролетів кілометр, коли у нього поцілили ракетою бойовики із ПЗРК. Штурман Олександр - 13 у групі і єдиний кому дивом вдалось вижити.

"Пролунав вибух вертольот втратив керування на гранично малій висоті виконував завдання тому часу діяти було неможливо", - говорить Олександр Макєєнко, військовослужбовець Нацгвардії України.

Нацгвардійці, які тримали ці висоти та гору карачун сьогодні вклонилися пам’яті Сергія Кульчицького, як вони його охрестили між собою, "баті", та своїх загиблих побратимів. І попри час і зміни у них перед очима ті події. До місця загибелі батька приїхав і син Віталія Куриловича. Каже з 5 років він готувався стати військовим і нині вже курсант. А в ті дні вони з мамою і не знали на який ризик йшов батько, беріг їхні серця.

"Я буду продолжать учиться и тоже поступлю как отец в Нацгвардию. Да плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, как отец говорил - моя мечта стать генералом и тренировать учить обучать группу снайперов", - говорить Владислав, син загиблого військовослужбовця Віталія Куриловича.

У памьятну дату на місці, де йшли запеклі бої на початку літа 14 сьогодні відкрили меморіал загиблим. Після вшанування їхньої пам’яті, де зібрались військові та місцеві мешканці Міністр внутрішніх справ нагородив учасників тих боїв. Олександр Макеєнко отримав від Арсена Авакова наградний пістолет.

Сьогодні ж 5-тиріччя від дня утворення відзначив і батальон спецпризначення Донбас. Іловайськ, Дебальцево, Маріуполь, Карлівка, Артемівськ,- це неповна географія їхніх боїв. Нині підрозділ базується у Словьянську і його військовики продовжують виконувати завдання на передовій. Саме по цьому підрозділу війна вдарила найболючіше, він зазнав найбільше втрат серед інших підрозділів спецпризначення МВС. Майже 300 бійців отримали державні нагороди.