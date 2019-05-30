Париж із висоти пташиного лету. У французькій столиці вже другий рік поспіль запускають популярний атракціон - зіплайн: трос між другим рівнем Ейфелевої вежі та Марсовим полем.

Подію присвятили стотридцятиріччю символу французької столиці. Усього за хвилину любителі екстремальних розваг долають 800 метрів зі швидкістю 90 кілометрів за годину.

Квитки на атракціон безкоштовні. Щоправда, отримати їх можна, лише взявши участь в онлайн-розіграші або у лотереї на місці.