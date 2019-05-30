Робота, що її громадянам надає держава не може їх прогодувати

Громадяни Північної Кореї змушені виживати у власній країні та давати держслужбовцям хабарі, щоб прогодувати себе. Корупція в КНДР - на всіх рівнях життя.

Про це йдеться у звіті ООН із прав людини, за результатами опитування понад двохсот людей, яким вдалося виїхати з країни протягом останніх двох років.

За словами колишніх заручників режиму робота, що її громадянам надає держава не може їх прогодувати. А будь-які спроби позадержавної торгівлі небезпечні арештом за звинуваченням у спекуляції.