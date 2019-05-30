Крушение МИ-8: найдены тела еще двух военных [ Редактировать ]
Спасатели наши тела всех четырех военных, которые погибли в катастрофе вертолета Ми-8 в Ривенской области. Об этом заявил заместитель командира 16-й отдельной авиабригады сухопутных войск ВСУ Михаил Шур.
Он отметил, что поиски солдат начались с наступлением рассвета. Шур также объяснил, почему на борту вертолета находились 4 человека, когда экипаж допускает только три.
"Было четыре человека, поскольку молодой борттехник получал допуски, чтобы самостоятельно летать, за ним закреплялся инструктор. Поэтому именно и было в экипаже четыре человека - был бортовой техник и бортовой техник-инструктор", - рассказал Шур.
По его словам, сейчас полеты запрещены.
Ранее Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Ми-8. Кроме того, 30 мая во Львовской области объявили днем траура по членам авиабригады, погибшим во время тренировочного полета над Ривне.
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Крушение Ми-8: объявлен День траура
30 мая во Львовской области объявили днем траура по членам авиабригады, погибшим во время тренировочного полета над Ривне