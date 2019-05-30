Поздно вечером в среду, 29 мая, в 23.27 во время учебно тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8, передает "УНН".

“В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)”, - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

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В пресс-службе добавили, что вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ривненской области.

“На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия”, - добавили в сообщении.

Сейчас сообщается, что причины авиационной катастрофы выясняются.

“Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия”, - отметили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что в Перу разбился военный вертолет, а также в Нью-Йорке вертолет упал в реку.