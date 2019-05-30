Сколько нужно пить воды летом [ Редактировать ]
В жаркую погоду норма потребления жидкости для организма повышается, передает "Униан".
В норме. Врачи советуют пить воду, исходя из расчета примерно 30 мл жидкости на каждый килограмм веса.
В жару. В условиях жары потребность организма в жидкости повышается, и норма жидкости увеличивается в полтора-два раза.
Еда - тоже вода. 20% дневной нормы жидкости составляет воды из еды. Особенно насыщены водой арбузы, брокколи, цитрусовые, молоко, морковь, йогурты, яблоки.
Норма часа. Сколько бы не было выпито воды за день, существует безопасный максимум - от 1 до 1,5 литров в час. Употреблять воду свыше этого количества за один час категорически не рекомендуется, это вредит состоянию сосудов, сердца и мозга.
Кому нельзя пить много воды? Людям, у которых нарушена работа почек и сердца, имеются дисфункции щитовидной железы, проблемы с печенью и сердцем, а также при приеме лекарств в рамках терапевтического курса необходимо тщательно контролировать объем потребляемой жидкости. В жаркую погоду им целесообразно консультироваться с врачом по поводу питья воды.
Как часто пить. Медики считают, что чувство жажды - это лучший показатель того, что организму нужна вода. Если пить воду в моменты, когда возникает жажда, можно не опасаться, что организм пострадает от обезвоживания.
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