Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал постановление президента Владимира Зеленского об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел. Об этом заявил народный депутат Владимир Аръев.

"Сегодня было заседание, и это постановление утвердили", - отметил Арьев.



По его словам, комитет рекомендует парламенту рассмотреть отставку Климкина. Когда этот вопрос может быть включен в повестку дня Рады, пока неизвестно.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что администрацию президента необходимо "перезагрузить".