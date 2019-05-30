В Раде поддержали отставку Климкина [ Редактировать ]
Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал постановление президента Владимира Зеленского об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел. Об этом заявил народный депутат Владимир Аръев.
"Сегодня было заседание, и это постановление утвердили", - отметил Арьев.
По его словам, комитет рекомендует парламенту рассмотреть отставку Климкина. Когда этот вопрос может быть включен в повестку дня Рады, пока неизвестно.
Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что администрацию президента необходимо "перезагрузить".
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