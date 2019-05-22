Подавший в отставку министр иностранных дел Украины Павел Климкин позитивно оценил новые кадровые назначения в Администрацию президента Владимира Зеленского.

"С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс", - отметил Климкин.

Он считает, что офис главы государства должен быть без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми. В частности, по его словам, то же касается и секретариата Кабинета министров.

"Есть хорошая китайская пословица: "Когда дует ветер - нужно строить мельницы, а не сводить заборы". От себя добавлю, хоть и не китаец, - чем быстрее, тем лучше", - резюмировал Климкин.

Ранее Владимир Зеленский провел ряд кадровых назначений. В частности, он назначил нового главу АП и пятерых его заместителей. Также Зеленский назначил нового начальника Гентштаба.