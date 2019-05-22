Администрацию президента необходимо "перезагрузить" - Павел Климкин [ Редактировать ]
Подавший в отставку министр иностранных дел Украины Павел Климкин позитивно оценил новые кадровые назначения в Администрацию президента Владимира Зеленского.
"С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс", - отметил Климкин.
Он считает, что офис главы государства должен быть без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми. В частности, по его словам, то же касается и секретариата Кабинета министров.
"Есть хорошая китайская пословица: "Когда дует ветер - нужно строить мельницы, а не сводить заборы". От себя добавлю, хоть и не китаец, - чем быстрее, тем лучше", - резюмировал Климкин.
Ранее Владимир Зеленский провел ряд кадровых назначений. В частности, он назначил нового главу АП и пятерых его заместителей. Также Зеленский назначил нового начальника Гентштаба.
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