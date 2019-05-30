В сеть попали данные внутренней отчетности Государственного предприятия (ГП) "Энергорынок" о результатах работы тестовых платформ, которые будут обеспечивать работу новых сегментов оптового рынка электроэнергии.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

В соответствии с данными отчета о результатах торгов за 28 мая, цена на платформе рынка электроэнергии на сутки вперед составила 1 859 гривен/МВт. Сейчас объем продаж на платформе рынка электроэнергии на сутки вперед составляет 60% от реальных. На платформе уже зарегистрировалось 255 участников. 28 мая в торговой сессии тестового режима рынка на сутки вперед приняли участие 116 компаний из числа зарегистрированных, т.е. половина. Также на сегодняшний день доступ к этой платформе получили 250 производителей энергии из возобновляемых источников (всего таких в рынке 320).

Судя по всплывшим данным, активная торговля идет и на внутрисуточном рынке. 28 мая цены на ток здесь находились на уровне 1 891 гривен/мВтч, что всего на 2% выше расценок рынка на сутки вперед. На рынке двусторонних договоров на указанную дату подано 164 договора по 60 участникам на куплю-продажу 141 млн кВтч.

Всего 28 мая на тестовых платформах было реализовано 360 млн кВтч, что соответствует объему реального спроса.

Также из внутренних отчетов ГП "Энергорынок" следует, что в рабочие дни цены незначительно растут (до 10%) и значительно снижаются (до 50%) в праздничные дни.

Напомним, согласно закону "О рынке электрической энергии", с 1 июля должен быть запущен оптовый рынок электроэнергии. С апреля в тестовом режиме работают платформы сегментов оптового рынка – "на сутки вперед" и "внутрисуточный рынок", "рынок двусторонних договоров". Ранее некоторые эксперты предлагали отсрочить запуск оптового рынка по причине якобы отсутствующей конкуренции среди поставщиков и риска значительного роста цен.