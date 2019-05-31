Серіал телеканалу HBO "Чорнобиль", про катастрофу на радянській атомній електростанції визнали найпопулярнішим телешоу в історії. Про це повідомляє сайт IMDb.

Він отримав оцінку 9,6 бала з 10 можливих та очолив топ-250 популярних серіалів усіх часів. Це попри те, що його прем'єра відбулася у США і Великій Британії менше місяця тому - 6 травня, а остання серія серіалу ще не вийшла на екрани.

Нову роботу телеканалу HBO високо оцінили як критики, так і глядачі. Професіонали відзначають високий рівень історичної достовірності і увагу сценаристів до деталей.