Почему нельзя пить кофе по утрам [ Редактировать ]
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье. Таким мнением поделился главный психиатр-нарколог Евгений Брюн, передает golos.ua.
По мнению Брюна, кофеин, содержащийся в напитке, может привести к развитию зависимости. Примерно 60 процентов тех, кто каждый день пьет кофе по утрам, при вынужденном отказе от напитка испытывают сонливость, раздражительность, головную боль, снижение работоспособности.
"Такие типичные симптомы специалисты называют термином абстинентный синдром и наблюдают подобные симптомы у лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью", - утверждает специалист.
Те, кто пьют кофе регулярно и в больших дозах, могут столкнуться с бессонницей, психическим возбуждением, возможно также учащенное сердцебиение и повышенное давление.
Ранее мы писали о том, к каким опасным болезням приводит использование шампуня, а также какую болезнь провоцируют поцелуи.
по теме
Сало при похудении: чем полезен продукт
Сало - это не только вкусный, но и полезный продукт, к которому многие относятся с опаской
Почему нужно есть домашние соления
Эксперт-диетолог рассказала о пользе и свойствах популярного блюда
Какие овощи тормозят процесс похудения
Американские диетологи провели исследование и пришли к определенному выводу
Как подготовить тело к лету: советы и подсказки
Многие девушки с приходом весны начинают задумываться: "Как же я буду выглядеть летом на пляже?"
Чем опасны энергетики
Ученые Тихоокеанского университета выяснили, что употребление энергетических напитков способствует нарушению сердечного ритма