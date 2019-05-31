Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье. Таким мнением поделился главный психиатр-нарколог Евгений Брюн, передает golos.ua.

По мнению Брюна, кофеин, содержащийся в напитке, может привести к развитию зависимости. Примерно 60 процентов тех, кто каждый день пьет кофе по утрам, при вынужденном отказе от напитка испытывают сонливость, раздражительность, головную боль, снижение работоспособности.

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"Такие типичные симптомы специалисты называют термином абстинентный синдром и наблюдают подобные симптомы у лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью", - утверждает специалист.

Те, кто пьют кофе регулярно и в больших дозах, могут столкнуться с бессонницей, психическим возбуждением, возможно также учащенное сердцебиение и повышенное давление.

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