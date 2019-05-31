В Улан-Уде вітер зніс батут з дітьми (відео) [ Редактировать ]
В Улан-Уде вітер зніс надувний батут із дітьми. Постраждали п'ятеро малюків, троє з них потрапили до реанімації. Дітям до шести років.
Трагедія сталася через погане кріплення конструкції. Батут мав лише дві опори. Потужний порив вітру зірвав його з тросів та виніс на проїжджу частину. Відповідальні за роботу атракціону - втекли. Проти них порушили кримінальну справу за надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.
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