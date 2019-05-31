Авиакатастрофа Ми-8: названа основная версия [ Редактировать ]
Основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ривненской области является техническая неисправность, передает "УНН".
"Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки", - сообщили в военной прокуратуре.
Правоохранители отметили, что в декабре 2018 вертолет проходил обслуживание на Мотор Сичи, и все было в порядке.
Отмечается, что уголовное производство расследуется по статьи 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).
По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) происходили плановые летные учения.
Во время полета вблизи с. Сестрятин Ривненской области на расстоянии около 3 км. от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал. В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595.
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