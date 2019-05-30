В четверг, 30 мая, в сети появились фото с места катастрофы вертолета Ми-8 в Ривненской области. Фотографии опубликованы на сайте Государственного бюро расследований.

На фото видно, что вертолет после падения загорелся.

Ранее мы писали о том, что были найдены тела погибших и названы их имена. Также Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Ми-8.