Депутати не підтримали проведення виборів за закритими партійними списками - Андрій Парубій [ Редактировать ]
У Верховній Раді активно обговорюють оприлюднену Адміністрацією президента стенограму зустрічі Володимира Зеленського з лідерами фракцій 21 травня.
Документ свідчить, що депутати не давали прямої згоди на проведення виборів за закритими партійними списками, - про це сьогодні заявив спікер парламенту. Мовляв, лідери фракцій погоджуються з необхідністю скасувати "мажоритарну" і проводити вибори за повністю пропорційною системою. Однак підтримки закритим спискам, як про це заявляли у Зеленського, вони не висловлюють.
"Ніякої домовленості про закриті списки на нараді не було досягнуто. Жодної! І це, що було заявлено головами фракцій про відкриті списки - це відверта неправда. І дуже прикро, коли починається президентство за антиконституційних указів, і починається з неправди. І це може прочитати будь яка людина. Більшість, переважаюча більшість фракцій виступили за відкриті списки і не давали підтвердження на ідею Богдана про те, що необхідно зробити закриті списки", - наголосив Андрій Парубій, голова Верховної Ради.
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