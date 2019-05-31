Euracoal приветствует открытие рынка э/э в Украине с 1 июля [ Редактировать ]
Европейская ассоциация угля и лигнита Euracoal приветствует запуск либерализованного рынка э/э в Украине с 1 июля в качестве важного шага в развитии страны. Об этом говорится в письме на имя вице-премьера Владимира Кистиона, главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия за подписью главы Euracoal Брайана Рикетса, направленного в четверг.
"Чтобы избежать кумовства или государственного вмешательства, которое приносит пользу немногим за счет многих, требуется приверженность принципам свободного рынка в модели рынка э/э. Украина начинает реформу рынка э/э и следует примеру большинства других европейских стран, которые реализовали Третий энергетический пакет ЕС", - отмечается в документе.
При этом свободный рынок должен быть открыт для многих игроков, в том числе импортеров и экспортеров, отмечают в Euracoal.
Ассоциация предостерегает украинских чиновников от ошибок, полагая, что защиту беднейших слоев населения следует организовывать при помощи соответствующей социальной политики (а не возлагать эти функции на энергокомпании). Поддержка возобновляемых источников энергии должна быть прозрачной, чтобы потребители знали о ее стоимости, читают в Euracoal.
"Самое главное - конкурентный рынок, который должным образом отражает истинную стоимость э/э, создает условия для инвестиций в новые электростанции и другую энергетическую инфраструктур", - подчеркивается в письме Рикетса.
Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка э/э (ОРЭ). Единый покупатель и продавец э/э - ГП "Энергорынок" - ликвидируется. Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою э/э по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками. Объем, который не будет законтрактован по двусторонним договорам, можно будет приобрести на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Расчет платы за небалансы будет осуществляться на балансирующемрынке.
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