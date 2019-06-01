Переговоры Тристоронней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе возобновят 5 июня с новыми представителями от Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Радио НВ".

Он заявил, что президент Владимир Зеленский на следующей неделе объявит имена новых представителей Украины в ТКГ.

"Минская площадка возобновит свою работу. Насколько я понимаю, 5 июня это произойдет. Будет назначена новая команда. Она будет соответственно представлена на следующей неделе. Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые, но это, безусловно, заработает", - сказал Климкин.

Ранее сообщалось, что заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях перенесли на 5 июня.

Напоммним, что Украина в ООН призвала усилить давление на Россию.