Трехсторонняя контактная группа возобновит работу с новыми представителями [ Редактировать ]
Переговоры Тристоронней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе возобновят 5 июня с новыми представителями от Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Радио НВ".
Он заявил, что президент Владимир Зеленский на следующей неделе объявит имена новых представителей Украины в ТКГ.
"Минская площадка возобновит свою работу. Насколько я понимаю, 5 июня это произойдет. Будет назначена новая команда. Она будет соответственно представлена на следующей неделе. Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые, но это, безусловно, заработает", - сказал Климкин.
Ранее сообщалось, что заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях перенесли на 5 июня.
Напоммним, что Украина в ООН призвала усилить давление на Россию.
по теме
Війна на Донбасі: бойовики продовжують збройні провокації
Бойовики на Донбасі й далі б'ють із важкої зброї. Заборонені калібри застосували у ВодянОму та ПіскАх. Загалом сьогодні зафіксували вісім ворожих обстрілів
Війна на Донбасі: бойовики активізувалися на Донецькому напрямку
На сході країни російські окупанти активізувалися на Донецькому напрямку. Зранку там зафіксовано сім ворожих збройних провокацій
Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации
С начала суток, 31 мая, по состоянию на 18:00, на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня,
В окупованому Криму судитимуть активісток ГО "Кримська солідарність"
В окупованому Криму відбудеться суд у справі Муміне Салієвої та Лутфії Зудієвої
Война на Донбассе: боевики несут потери
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня