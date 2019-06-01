В Киеве состоялся марш в поддержку политзаключенных (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 1 июня, в Киеве состоялся марш в поддержку украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах, передает "РБК-Украина".
Движение началось от парка Шевченка. В марше принимали участие около 500 человек. Они скандировали "Свободу патриотам", "Заключенные Кремля, мы вас не забыли". Также, они требовали от новой власти освобождения украинских политзаключенных.
Участники марша прошли к зданию Красного креста в Киеве, после чего продолжили движение в сторону Администрации президента Украины.
Также к маршу присоединилась исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая требует, чтобы украинским врачам дали доступ к пленным.
Координатор организации С14, которые устроили акцию, Сергей Мазур заявил, что они надеются на то, что президент Украины сможет увидеть акцию по телевидению.
Ранее сообщалось, что в Берлине протестовали против нацизма и дискриминации.
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