В украинские детдома перестанут принимать детей [ Редактировать ]
Исполняющая обязаности министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что с 2020 года в украинские детдома не будут принимать детей. Об этом говорится в сообщении Супрун в Facebook.
Как сообщила Супрун, до 2020 года все детские дома будут работать в привычном режиме, но параллельно будет вестись необходимая подготовка для устройства всех детей в родные, патронатные или приемные семьи.
"С 2020 года детей не будут принимать в дома ребенка. Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье", - рассказала она.
Отмечается, что к 2023 году на месте детдомов будут созданы паллиативно-реабилитационные центры с количеством мест рассчитанными в соответствии с потребностями общины.
"Во вновь созданных центрах можно будет получить услуги по реабилитации или паллиатива. Центр также может оказывать услуги по респису - временному отдыху родителей ребенка с инвалидностью", - отметила Супрун.
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