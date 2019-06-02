В Гималаях пропала группа из восьми альпинистов, которые 13 мая начали восхождение на пик Нанда-Деви высотой в 7816 метров. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, группа из австралийцев и 3 граждан Британии пытались взойти на непокоренную никем восточную часть вершины Нанда-Деви. В пятницу, 31 мая, альпинисты должны были добраться до базового лагеря, но так и не пришли.

Отмечается, что спасательные группы отправились на поиски пропавших альпинистов. Однако на эффективность поиска влияют сильные дожди и снегопад, которые начались в регионе.

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