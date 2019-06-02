В Финляндии подросткам запретили вступать в брак [ Редактировать ]
В Финляндии с 1 июня вступил в силу запрет на заключение браков между несовершеннолетними. Теперь, чтобы узаконить отношения, подросткам придется ждать исполнения 18 лет, сообщает "Сегодня".
Отмечается, что ранее для подростков, не достигших 18 лет, существовала возможность получить особое разрешение на брак от Министерства юстиции. Такие разрешения выдавались на основании беременности.
С 1 июня Министерство юстиции больше не будет выдавать такие разрешения, объясняя это заботой об интересах ребенка.
Ранее сообщалось, что мужчина сел в тюрьму за женитьбу на собственной дочери.
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