Солистка группы "Время и Стекло", известная украинская певица Надя Дорофеева восхитила сеть своим новым концертным образом.

В своем Instagram певица опубликовала фото из закулисья вчерашнего концерта "Большая свадьба", который проходил на Певчем поле в Киеве.

На нем Дорофеева в штанах в пайетки, из-под которых выглядывают прозрачные трусы с высокой посадкой. Сверху артистка одела топ и укороченную кожаную косуху.

Подписчикам Дорофеевой новый образ очень понравился, о чем они написали в комментариях.

"Стильно", "Очень красивая", "Новый костюмчик офигенный", "Костюм шикарный", "Костюмы бомбезные", "Стиль Додо", "Офигенный наряд", "Надя у вас классные штаны, мне они понравились", - пишут под фото.

Раньше сообщалось о том, что Дорофеева в чулках взбудоражила сеть. А Ани Лорак заинтриговала поклонников фото без белья.