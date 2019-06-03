Дорофеева дерзким нарядом взбудоражила пользователей сети (фото) [ Редактировать ]
Солистка группы "Время и Стекло", известная украинская певица Надя Дорофеева восхитила сеть своим новым концертным образом.
В своем Instagram певица опубликовала фото из закулисья вчерашнего концерта "Большая свадьба", который проходил на Певчем поле в Киеве.
На нем Дорофеева в штанах в пайетки, из-под которых выглядывают прозрачные трусы с высокой посадкой. Сверху артистка одела топ и укороченную кожаную косуху.
Подписчикам Дорофеевой новый образ очень понравился, о чем они написали в комментариях.
"Стильно", "Очень красивая", "Новый костюмчик офигенный", "Костюм шикарный", "Костюмы бомбезные", "Стиль Додо", "Офигенный наряд", "Надя у вас классные штаны, мне они понравились", - пишут под фото.
Раньше сообщалось о том, что Дорофеева в чулках взбудоражила сеть. А Ани Лорак заинтриговала поклонников фото без белья.
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