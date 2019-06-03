Упал памятник на кладбище: о чем говорит примета [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Кладбище - место, с которым связано много мистики, а также примет и суеверий. О том, что означает, если на кладбище упал памятник, пишет spellonyou.ru.
- Если надгробие упало без постороннего вмешательства, живущие родственники должны понять, что душа усопшего продолжает беспокоиться за них даже на том свете. Возможно, родной человек пытается предупредить о надвигающемся несчастье или просит закончить те дела, которые он не успел завершить в своей земной жизни.
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- Часто после неправильной установки памятника могильную плиту перекашивает на одну сторону из-за проседания земли. Это явление тоже предвещает внезапную смерть в семье покойного. По тому, с какой стороны образовался провал, можно понять, кого следующим заберет злой рок. Провалился грунт с восточного торца - умрет пожилой родственник, с западного - скончается ребенок. Обвал случился с южной стороны - покинет наш мир молодой мужчина, земля ушла вниз с северного края могилы - погибнет женщина цветущего возраста.
- Когда памятник или крест трескаются, получают неожиданные сколы или другие повреждения, примета предвещает скорое повторение похорон в семье покойника. Родные должны морально подготовиться к смерти одного из близких людей.
- Случается, что могила оскверняется по воле живых людей. Таких варваров ждет двойное наказание за совершенное злодеяние. Кроме страшной божьей кары за лиходейство виновники получат реальный срок за нарушение соответствующей статьи уголовного кодекса.
Ранее мы писали о том, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.
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