В Україні набирає чинності новий правопис [ Редактировать ]
Відсьогодні набирає чинності новий Український правопис. У Міністерстві освіти і науки рекомендують починати впроваджувати нові норми під час публічних виступів та ділових зустрічей, а також у театрі, кіно, літературі.
В системі правил змінилося звучання та написання деяких слів, а частина - допускає застосування і старих, і нових мовних приписів. Цьогорічних іспитів нововведення не торкнуться.
Наразі в Міністерстві розробляють план поступового впровадження змін в освітній процес. Обов'язковими вони стануть не раніше ніж за 5 років.
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