Тим часом мешканці прифронтових селищ отримали гуманітарну допомогу від країн Балтії. Що це за вантаж і для кого він призначений - розповість Геннадій Вівденко.

Це обувь на осінньо-зимній період запакована місцевим жителям.

До двадцяти тонн вантажу зібрали шведи, естонці та латвійці для жителів Новолуганського та Авдіївки. Уже сьогодні два автофургони вирушають до фронтових селищ.

"Місцева адміністрація відповідно до потреб це все розподіляє", - говорить Віктор Голумбівський, начальник відділу інформаційної підтримки Національної гвардії України.

Із 2015 року громадяни балтійських країн збирають для постраждалих від війни українців - гуманітарну допомогу. Вартість нинішнього вантажу сягає десятків тисяч євро.

"Здесь приехало больше текстиль, одежда, теплые вещи. Для малых и взрослые вещи", - говорить Елмарс Плявінш, головний капелан Національних Збройних Сил Латвійської Республіки.

"Одна машина уходит на Новолуганское вторая. На Авдеевку сани летом готовим сейчас, населению предоставляем такую помощь так происходит с интервалом один раз в квартал", - говорить Олег Балагура, начальник служби цивільно-військового співробітництва та національної гвардії України.

Роботу гумантіраної допомоги коригують офіцери із цивільно-військового співробітництва. Спеціальна служба за світовими стандартами - вже котрий рік опікується мирними мешканцями.

"Всі ми разом робимо щоб полегшити долю населення тих хто мешкає на лініі розмежування. Щоб якомога менше відчували наслідки ведення бойових дій", - говорить Руслан Мирошниченко, заступник начальник штабу ООС зі стратегічних комунікацій.

Наступний такий вантаж очікується наприкінці серпня. Шведи, естонці та латвійці збирають допомогу вже для жителів Луганщини.