Засідання у медуніверситеті Одеси завершилося сутичками [ Редактировать ]
В Одеському медніверситеті сьогодні сталися заворушення. Вранці члени спостережної ради вишу разом із Владленою Дубиніною, яку міністерство охорони здоров'я призначило в.о. ректора, намагалися провести позачергове засідання.
В цей час у ректораті були прихильники колишнього керівника Валерія Запорожана, які вважають його звільнення - незаконним. Між обома групами - стався конфлікт.
Хтось розпилив газ, почалися сутички. Водночас поліція отримала повідомлення про нібито замінування будівлі. Всіх евакуювали. Під час сутичок правоохоронці затримали з півсотні людей. Постраждав один поліцейський. Нагадаю, протистояння навколо мед-університету триває вже рік.
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