СЧАСТЛИВЧИКИ И НЕУДАЧНИКИ

Чемпионат Украины-2018/19 оставил горьковатое послевкусие. Подводя итоги сезона, пресса нашла не так уж много поводов для того, чтобы говорить о турнире в позитивном ключе.



Из событий со знаком плюс журналисты чаще всего отмечают третье место "Александрии". Для команды из города с населением в 80 тысяч жителей - это большое достижение. Она никогда ранее не поднималась так высоко в табели о рангах. А поскольку состав у горожан отнюдь не крепче, чем у конкурентов, пресса в первую очередь отмечает работу их наставника Владимира Шарана.



"Олександрія" - суто тренерська команда, - пишет Сергей Тищенко. - Підбір гравців, побудова гри - все через тренера. Важко назвати гру "Олександрії" видовищною чи естетичною, але вона дуже раціональна, заточена на результат…Тому, звичайно, що цього сезону Володимир Шаран заслуговує на звання кращого тренера чемпіонату" (Gazeta.ua, 31.05.19).



Само собой, СМИ отдают должное чемпионам страны - футболистам "Шахтера". Несмотря на начавшуюся смену поколений и травму Марлоса, пропустившего всю весну, горняки стабильно прошли дистанцию чемпионата. Это и стало залогом успеха.



"Шахтер" свою заявку на победу сделал еще в первой части сезона, когда здорово оторвался от конкурентов в турнирной таблице. Дальше оставалось лишь идти ровно и не растерять гандикап, что, собственно говоря, подопечные Фонсеки и выполнили", - резюмирует Анастасия Мельник (Kp.ua, 31.05.19).



Правда, тут же журналисты напоминают, как штормило "Шахтер" в еврокубковых матчах. Таким образом, они дают понять, что на фоне провалов в играх с "МанСити" и "Айнтрахтом" блеск золота горняков не такой уж и яркий. Особенно, с учетом финансовых возможностей "Шахтера" и еврокубковых амбиций, которые декларируют представители клуба.



Главным же неудачником чемпионата оказался столичный "Арсенал". Вместо канониров в УПЛ зайдет "Днепр-1", уверенно выигравший турнир в первой лиге. А "Черноморец" и "Карпаты" попытаются отстоять места в главном дивизионе в стыковых матчах с "Колосом" и "Волынью".



СМИ сходятся на том, что все закономерно. Как отмечает Кирилл Крыжановский, в "Арсенале" творился форменный бардак. Особенно это касается первой части сезона: проблемы с деньгами, тренерские отставки, невероятная чехарда с комплектацией состава…



"Да, в 2019-м команда подала признаки жизни и провела несколько сильных матчей, но этого было недостаточно. Нельзя остаться в УПЛ, если ты не можешь выиграть во второй шестерке 5 матчей подряд, и тут никакие судьи не виноваты", - выносит приговор "Арсеналу" журналист (Undrd.com, 30.05.19).



Немало критики также прозвучало в адрес других команд второй шестерки. В частности, провальным признан сезон для "Карпат" с их вечной тренерской неразберихой.



"Тільки цього сезону з "Карпатами" вже працює 4-й тренер. Напевно, так не може бути, якщо дійсно клуб ставить перед собою високу мету", - подмечает Сергей Тищенко (Gazeta.ua, 31.05.19).



А "Десну" и "Ворсклу", которые задолго до финиша обезопасили себя от вылета, журналисты упрекали за отсутствие должной мотивации в матчах последних туров. В частности, Игорь Цвик назвал эти команды… сладкими булочками, намекая на то, что в некоторых поединках раскусить их было подозрительно легко:



"Звісно, я не можу стверджувати, що команди спеціально здавали матчі. На підтримку цього немає жодних доказів. Але погодьтеся, що ситуація, коли "пані лягли і просять" навряд чи може допомогти у розвитку нашого футболу" (Sportanalytic.com, 30.05.19).



В центре повышенного внимания СМИ под грифом "неудачники" также оказалась "Заря". Луганчане "отличились" в полуфинале Кубка Украины, сенсационно уступив перволиговскому "Ингульцу", а в заключительном туре проиграли "Мариуполю", уступив ему, соответственно, четвертое место в турнирной таблице.



Самым обсуждаемым событием, связанным с "Зарей", стала отставка главного тренера Юрия Вернидуба. По всеобщему мнению, он проделал в луганском клубе большую работу: вывел ее в финал Кубка Украины-2016, а спустя год выиграл бронзу чемпионата. Кроме того, "Заря" дважды играла в группе Лиги Европы и дарила болельщикам яркие эмоции, не тушуясь перед грозными "Манчестер Юнайтед", "Гертой" и "Атлетиком".



Вспомнила пресса и том, сколько футболистов раскрылись при Вернидубе - в частности, 11 человек сыграли за главную сборную страны. А еще благодаря его работе "Заря" неплохо заработала на трансферах.



"Андрей Лунин - в Реал (8,5 млн евро), Деннис Бонавентуре - в Брюгге (1,3 млн), Юри - в "Аль-Наср" (1,28 млн), Рафаэль Форстер - в "Лудогорец" (1,2 млн), Евгений Опанасенко - в "Коньяспор" (1 млн), Янник Боли - в "Анжи" (0,6 млн), Игорь Харатин - в "Ференцварош" (0,6 млн), Александр Сваток - в "Хайдук" (0,375 млн), Данило - в "Кубань" (0,3 млн)", - публикует любопытный список Андрей Кудырко (Zbirna.com, 31.05.19).



Но очевидно для всех и то, что Вернидуб достиг в "Заре" своего потолка, у него закончился порох, ему стало неинтересно каждый год лепить новую команду. Как следствие - тренер утратил рычаги управления командой.



"Притяженья больше нет" - так озаглавил статью на эту тему Валерий Василенко, обративший внимание на то, насколько обреченно выглядел Вернидуб во время игры последнего тура в Мариуполе:



"Уставший и эмоционально выжатый тренер уже не смог вносить коррективы по ходу матча. Он просто стоял на обочине, как памятник самому себе" (Sport.ua, 31.05.2019).



"Помітно було емоційне вигорання тренера, його втома від постійної зміни складу, адже половина команди покидала луганців під час кожного трансферного вікна. Саме тому подальша робота була, мабуть, позбавлена перспективи", - вторит коллеге Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 31.05.2019).



Словом, к отставке Вернидуба СМИ отнеслись с пониманием, сойдясь на том, что в сложившейся ситуации это был оптимальный вариант и для клуба, и для самого тренера, который явно нуждается в перезагрузке и новом вызове.

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