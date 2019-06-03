В субботу, 1 июня, в Киеве украинский артист Monatik собрал полный НСК "Олимпийский". Город Ритма, переполненный стадион, который поет в унисон, мюзикловые постановки, жаркие танцы и неповторимый создатель этого - Monatik. Два с половиной часа непрерывного музыкального драйва.

Абсолютный рекорд - всего за 11 месяцев артисту и его команде удалось создать насыщенную музыкальную программу мирового уровня. Для того, чтобы воплотить в жизнь гениальные идеи постановки, была построена самая масштабная сцена за всю историю стадионных концертов в Украине. Это поистине историческое событие в мире музыки.

"Это было не просто шоу! Буквально все: умопомрачительные звук и световые эффекты, несколько сцен, настоящие поезда, мюзикловые постановки, мотоциклы, звездные дуэты, набитый до отказа стадион, который поет хором каждую песню - все это про "LOVE IT ритм". Такого уровня концертные программы готовят артисты с мировым именем", - признаются музыкальные критики, посетившие концерт.

Лучшим артистом нашей страны и стран ближнего зарубежья Monatik стал уже давно. И это шоу в очередной раз подтверждает, что у артиста в рукавах еще много козырей, которыми он может нас удивить.

Изюмом концерта Monatik "LOVE IT ритм" стало появление артиста на крыше вагона поезда. На нем мультиартист добрался до самых дальних секторов, чтобы быть еще ближе к своему слушателю. В этом весь он.

На сцене в этот вечер также появились коллеги - Надя Дорофеева, Alyona Alyona и Lida Lee, дуэты с которыми вызвали широкий резонанс и успех у публики. Также артист пригласил исполнить в дуэте композицию "Вечность" свою подопечную из проекта "Голос. Діти" - Нино Басилую.

Режиссером-постановщиком Stadium Show Monatik "LOVE IT ритм" выступил бессменный и неповторимый гений современности - Денис Стульников, который работает с артистом с первых шоу-программ. Над большинством костюмов работал гениальный украинский дизайнер Иван Фролов, а также группа стиля выдающегося Дмитрия Бондаря.

В день защиты детей Monatik построил настоящий Город Ритма не только на сцене НСК "Олимпийский". С 17:00 в чаше перед стадионом проходили самые разнообразные активности. Все друзья и спонсоры концерта участвовали в жизни Города Ритма, в каждом его квартале и районе. Лучшего разогрева для такого насыщенного вечера вряд ли можно было придумать.

Трансляцию самого грандиозного концерта страны можно будет увидеть на телеканале "1+1". Дата трансляции будет заявлена в ближайшее время.

С шоу, которое уже стало самым обсуждаемым, начинается стадионный тур мультиартиста по городам Украины. В графике тура 10 стадионов страны для сотен тысяч зрителей, которые смогут насладиться великолепным творчеством Monatik.