В Іраку стратять 11 французів [ Редактировать ]
В Іраку стратять 11 громадян Франції через зв'язки з терористичним угрупованням "Ісламська держава". Багдадський суд виніс смертний вирок іще двом чоловікам, яких до країни переправили з Сирії.
З початку 2018 в Іраку вже засудили понад півтисячі іноземців, пов'язаних з діяльністю ІДІЛ. З них більшість - заґратували на довічне ув'язнення. Решта чекають на виконання смертних вироків.
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