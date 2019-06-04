Багдадський суд виніс смертний вирок іще двом чоловікам, яких до країни переправили з Сирії

В Іраку стратять 11 громадян Франції через зв'язки з терористичним угрупованням "Ісламська держава". Багдадський суд виніс смертний вирок іще двом чоловікам, яких до країни переправили з Сирії.

З початку 2018 в Іраку вже засудили понад півтисячі іноземців, пов'язаних з діяльністю ІДІЛ. З них більшість - заґратували на довічне ув'язнення. Решта чекають на виконання смертних вироків.