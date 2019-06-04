Убийство 5-летнего мальчика: над полицейскими начался суд [ Редактировать ]
В Голосеевском районном суде начался суд над полицейскими, которые застрелили 5-летнего мальчика, который на следующий день скончался в больнице, передает "РБК-Украина"
Отметим, суд должен был начаться в 9:00, но начался на час позже. Следственный судья - Наталия Чередниченко. Прокуратура просит суд избрать двум полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Подозреваемые - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.
По дороге в райсуд и на территории квартала, где избирают меру пресечения подозреваемым, находятся минимум три десятка правоохранителей.
Напомним, что из-за смерти мальчика Министерство внутренних дел отстранило руководителей полиции в Переяслав-Хмельницком. Кроме того, в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, более сотни активистов протестовали под зданием Министерства внутренних дел.
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