Одному из полицейских, которого подозревают в действиях, приведших к смерти ребенка, Ивану Приходько 4 июня суд избрал меру пресечения.

Напомним 5-летний мальчик, которого в Переяславе-Хмельницком ранили из огнестрельного оружия пьяные патрульные полицейские, умер в киевской больнице 3 июня.

Адвокат Приходько просил суд назначить меру пресечения в виде домашнего ареста, адвокат пострадавшей семьи настаивал на содержании под стражей. Суд принял решение взять Приходько под стражу на 60 суток. Меру пресечения второму подозреваемому Владимиру Петровке еще не выбрали.

Ходатайство от ГПУ об избрании меры пресечения подозреваемым по делу поступило в Голосеевский районный суд города Киева 3 июня, когда система распределения судей уже не работала. Именно поэтому судебное заседание 3 числа не произошло.

После того, как стало известно, что полицейские ранили мальчика из огнестрельного оружия, им были вручены уведомления о подозрении за 2 квалификациями - хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия и причинение неосторожного тяжкого телесного повреждения. В помещениях полицейских провели обыски и изъяли патроны и оружие.

После смерти ребенка Генпрокуратура переквалифицировала подозрение правоохранителям с хулиганства на умышленное убийство.

По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка подозреваемым грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Раньше сообщалось о том, что начался суд на полицейскими, которых подозревают в убийстве ребенка. А также из-за смерти мальчика Министерство внутренних дел отстранило руководителей полиции в Переяслав-Хмельницком. Кроме того, в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, более сотни активистов протестовали под зданием Министерства внутренних дел.