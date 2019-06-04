Володимир Зеленський прибув до Брюсселю з першим закордонним візитом [ Редактировать ]
Володимир Зеленський - у Брюсселі зі своїм першим офіційним візитом. Він уже зустрівся з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Жан-Клод Юнкер зустрів Володимира Зеленського тепло. На запитання журналістів, чи не сумує за Порошенком, відповів, що у нього "уже є новий Порошенко".
Більше питань представники преси поставити не змогли - спілкування зі ЗМІ не було передбачено протоколом, що обурило деяких західних журналістів.
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