Володимир Зеленський - у Брюсселі зі своїм першим офіційним візитом. Він уже зустрівся з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Жан-Клод Юнкер зустрів Володимира Зеленського тепло. На запитання журналістів, чи не сумує за Порошенком, відповів, що у нього "уже є новий Порошенко".

Більше питань представники преси поставити не змогли - спілкування зі ЗМІ не було передбачено протоколом, що обурило деяких західних журналістів.