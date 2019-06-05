На Рівненщині від кору померло немовля. Його мама - на цю недугу захворіла під час вагітності. Дитина народилася передчасно. Її одразу помістили до реанімації.

З випадком, коли інфекція передалася малюкові в утробі, тамтешні медики зіткнулися вперше. І вкотре закликають людей до щеплень. А жінкам, які планують вагітність - робити це заздалегідь, бо під час виношування дитини вводити вакцину вже не можна.

"Вірус кору дав ускладнення на мозок, на легені. Були надані усі реанімаційні заходи. Однак, дитину врятувати не вдалося і вчора вона померла. Кір був підтверджений лабораторно нашої вірусологічною лабораторією. Вона перехворіла на 27 тижні вагітності, а на 30 вона родила. Якщо мама не мала імунітету, то ясно, що він не передасться той імунітет", - повідомив Віктор Мороз, завідувач епідвідділу Рівненського обласного лабораторного центру.