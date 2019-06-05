У Парижі мітингують "червоні жилети". На протест вийшли працівники французької залізниці. Вони обурені реформою президента Макрона, що передбачає скорочення пільг для колійників та реорганізацію державних компаній.

Торік після масштабних страйків влада уклала з профспілками угоду, що пом'якшувала цю реформу. Але нині працівники знову обурені погіршенням свого становища.