Закон о ВСК: депутаты прошли почти 90% правок [ Редактировать ]
В среду, 5 июня, Верховная Рада Украины рассмотрела почти 90% правок ко второму чтению законопроекта №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. Об этом сообщил глава ВР Андрей Парубий, передает корреспондент "РБК-Украина".
Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению, в среду народные депутаты прошли 668.
"669 правка... Осталось около 70 поправок. Завтра мы их сможем рассмотреть менее чем за час. Я надеюсь завтра на высокий уровень мобилизации", - подчеркнул Парубий.
Раньше сообщалось о том, что Рада увеличит штраф за отказ везти льготников. А также замглавы АП рассказал подробности работы команды Зеленского.
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