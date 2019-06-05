В среду, 5 июня, Верховная Рада Украины рассмотрела почти 90% правок ко второму чтению законопроекта №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. Об этом сообщил глава ВР Андрей Парубий, передает корреспондент "РБК-Украина".

Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению, в среду народные депутаты прошли 668.

"669 правка... Осталось около 70 поправок. Завтра мы их сможем рассмотреть менее чем за час. Я надеюсь завтра на высокий уровень мобилизации", - подчеркнул Парубий.

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