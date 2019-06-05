Дитсадок і початкова школа побудовані з нуля. Жителі Пісочина, що під Харковом, сподіваються вже наступного року повести своїх дітей у новий навчальний заклад. Після багатьох років очікування, за підтримки обласної влади, будівництво таки розпочали. Наші кореспонденти перевірили, як просуваються роботи.

Ці кадри ми знімали торік у грудні. Жителі селища Пісочин прийшли подивитися, як зводиться дитсадок і початкова школа в їхньому мікрорайоні Надія. Мами малюків із навколишніх будинків аписалися в чергу до нових груп тільки-но тут почали рити котлован.

"Одни из первых, как узнали, сразу, нашему району, конечно, очень нужен садик, школа. Потому что у нас ничего нету. Очень было бы хорошо. Ждем с большим нетерпением", - говорить Ганна Сухова жителька мікрорайону "Надія" Пісочина.

Як просуваються роботи перевірити у грудні ж приїздила і очільниця області Юлія Світлична. Вона зазначила, що цей заклад не останній. Обласні чиновники реконструюватимуть і зводитимуть школи та садочки і надалі.

Сьогодні будівля триповерхового корпусу вже накрита дахом. Робітники перейшли до внутрішніх робіт.

"Размеры делаем. Ну размеры этих кусочков, чтобы выложить полностью стеночку".

Майстри зводять перегородки та прокладають комунікації. Монтується обладнання вентиляційне. Навіть встигли розпочати роботи з внутрішнього оздоблення.

"Зараз ми знаходимося в приміщенні майбутнього актового залу. І позад мене буде розташовано радіорубка, ліворуч сцена, і розміщені крісла".

У корпусі, де розмістять класи початкової школи, залишилося звести ще один - третій поверх. Замовники вже вибирають колір кахелю та фарби для стін. Бо ж це для своїх дітей у садку та школі, на які чекали багато років.

"Дуже велика потреба. Будівництво ведеться у центрі мікрорайону "Надія" селище Пісочин, тут дуже багато малечі, і крім того, прилеглі території приватного сектору теж розраховують на те, що діти можуть піти у школу, не потрібно кудись їхати", - говорить Олександр Подшиваленко, заступник Пісочинського селищного голови.

Самій громаді таке будівництво не під силу. Пісочинська селищна рада спромоглася знайти лише чверть від необхідної суми. Ще частину дали районний та обласний бюджети. Решту - 60 мільйонів- чекають від Державного фонду регіонального розвитку. Якщо кошти надійдуть вчасно, діти сядуть за парти вже наступного року.