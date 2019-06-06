6 июня - 157-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 208 дней.

6 июня отмечают День журналиста. Профессиональный праздник журналистов, корреспондентов и репортеров Украины. Учрежден в 25 мая 1994 года первым президентом Леонидом Кравчуком.

Читайте также Приметы на 6 июня: что нельзя делать на Вознесение Господне

Дата для празднования "Дня журналистов" была выбрана не случайно - именно в этот памятный день, в Брюсселе, Национальный союз журналистов Украины, подавляющим большинством голосов, был принят в ряды Международной федерации журналистов.

Именины сегодня отмечают: Иван, Маркиана, Никита, Семен, Степан, Федор, Елена, Антон, Антонина.

Вознесение Господне - важный день для всех верующих. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения из мертвых больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. В 2019 году Вознесение Господне празднуется 6 июня.

Узнайте также, что можно делать на Вознесение Господне.