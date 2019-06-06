Леонід Кучма запропонував зняти економічну блокаду з ОРДЛО [ Редактировать ]
У Мінську домовилися про припинення вогню в Станиці Луганській з 10 червня. Про це повідомив Леонід Кучма, який знову представляє Україну на переговорах. Він також запропонував зняти економічну блокаду з ОРДЛО.
Говорили на засіданні і про долю українських військовополонених, зокрема незаконно ув'язнених у Росії моряків. Але жодних рішень з цього питання не було.
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