У Мінську домовилися про припинення вогню в Станиці Луганській з 10 червня. Про це повідомив Леонід Кучма, який знову представляє Україну на переговорах. Він також запропонував зняти економічну блокаду з ОРДЛО.

Говорили на засіданні і про долю українських військовополонених, зокрема незаконно ув'язнених у Росії моряків. Але жодних рішень з цього питання не було.