У Німеччині назвали лідерів на отримання робочого дозволу [ Редактировать ]
Українці в лідерах серед отримувачів "блукард" у Німеччині. Це дозвіл на постійне проживання і роботу в країні для висококваліфікованих фахівців не з країн ЄС.
Загалом торік там видали рекордне число таких посвідчень понад 27 тисяч. З них майже тисячу - українцям. Найбільше дозволів дістали індійці, китайці та росіяни.
Претенденти на "блакитну карту" повинні мати вищу освіту та контракт на роботу з німецьким роботодавцем, який гарантує річну зарплатню близько 50 тисяч євро.
по теме
"Северный поток-2": в Польше выступили против строительства
Список вызовов, перед которыми стоят страны Центрально-Восточной Европы, с каждым годом "тревожно удлиняется"
Работа в Чехии: квоты на рабочие визы увеличили вдвое
Правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему работников из Украины
Чехія запрошуватиме більше українських заробітчан
Чехія подвоїла квоту на працевлаштування українців. Тепер за рік держава готова прийняти 40 тисяч наших заробітчан
Чехія подвоїла квоту для українських заробітчан
Чехія подвоїла квоту на працевлаштування українців. Тепер за рік держава готова прийняти 40 тисяч наших заробітчан
Госсекретарь США и глава МИД Германии обсудили ситуацию в Украине
На встрече в Берлине госсекретарь США Майк Помпео и Гайко Маас, министр иностранных дел Германии, обсудили вопросы международной политики относительно Украины