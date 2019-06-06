Українці в лідерах серед отримувачів "блукард" у Німеччині. Це дозвіл на постійне проживання і роботу в країні для висококваліфікованих фахівців не з країн ЄС.

Загалом торік там видали рекордне число таких посвідчень понад 27 тисяч. З них майже тисячу - українцям. Найбільше дозволів дістали індійці, китайці та росіяни.

Претенденти на "блакитну карту" повинні мати вищу освіту та контракт на роботу з німецьким роботодавцем, який гарантує річну зарплатню близько 50 тисяч євро.