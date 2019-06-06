МЗС Британії оприлюднило доповідь про порушення прав людини в Криму та на Донбасі [ Редактировать ]
Британське МЗС оприлюднило доповідь про порушення Росією прав людини в Криму та на Донбасі. У ньому Лондон звертає увагу на те, що Москва продовжує протиправні дії на анексованому півострові, чинить утиски щодо кримських татар, а ще не допускає туди міжнародних спостерігачів.
Також підтримує сепаратистів на Сході України, постачаючи їм зброю та порушуючи Мінські угоди. Окремо згадується незаконне ув'язнення українського режисера Олега Сенцова та його голодування впродовж ста сорока п'яти днів.
"Форін-офіс" наголошує: підтримка Росією конфлікту на Донбасі призвела до понад 10 тисяч смертей і примусила півтора мільйона українців покинути свої домівки.
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