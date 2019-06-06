Известная певица, бывшая солистка "ВИА Гра" Вера Брежнева удивила поклонников новым фото, на котором позирует в откровенном боди, демонстрируя утонченную фигуру. Так, снимок звезда опубликовала в Instagram.

Как отметила артистка, фото было сделано во время сьемок клипа "Я не святая".

Фанаты Веры не смогли пройти мимо, чтобы не "осыпать" певицу комплиментами.

"Шикарная!!!", "Разве такое возможно?", "Бомба, Верочка", "Фигура моей мечты", "Совершенной красоты девушка!", "Фантастика".

Ранее сообщалось, что племянница Ротару попала в больницу, а также Волочкова сделала откровенное заявление.