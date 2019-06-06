Вера Брежнева похвасталась пикантными формами (фото) [ Редактировать ]
Известная певица, бывшая солистка "ВИА Гра" Вера Брежнева удивила поклонников новым фото, на котором позирует в откровенном боди, демонстрируя утонченную фигуру. Так, снимок звезда опубликовала в Instagram.
Как отметила артистка, фото было сделано во время сьемок клипа "Я не святая".
Вот это подарок!!! Ваша шикарная реакция и отзывы на нашу новую видео-работу #Янесвятая очень вдохновляют 🔥🔥🔥 готовлю для вас факты, как всегда 🤩 а пока вопрос : как вы думаете, кто из актеров второго плана , снявшихся в клипе, живет в Америке ? 😍 Смотрите видео по ссылке в сторис↖️ Красивой для клипа меня сделали : MakeUp @tamriko_makeup Hair #ИгорьЛомов #премьера #БомбаПушкаРакета
Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)
Фанаты Веры не смогли пройти мимо, чтобы не "осыпать" певицу комплиментами.
"Шикарная!!!", "Разве такое возможно?", "Бомба, Верочка", "Фигура моей мечты", "Совершенной красоты девушка!", "Фантастика".
Ранее сообщалось, что племянница Ротару попала в больницу, а также Волочкова сделала откровенное заявление.
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