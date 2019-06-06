Несколько лет назад популярные артисты Егор Крид и Нюша были в отношениях. Однако их роман закончился расставанием. Тогда звезды не комментировали свой разрыв, но спустя время Егор заявил, что причиной разлуки стала его финансовая несостоятельность.

"У меня хорошие отношения с ее мамой, а вот остальные родственники, в особенности ее папа, меня недолюбливали. Возможно, они считали, что я бесперспективный и слишком бедный", - говорил Крид.

На днях Нюша сама рассказала о причине расставания, тем самым опровергнув слова Крида.

"Я верила в него и знала, что со временем Егор добьется успеха, а иначе и часа бы с ним рядом не провела. Так что это были, скорее, его внутренние комплексы. В какой-то момент наши отношения достигли пика. У нас были разные ценности, расходились взгляды, и поэтому кому-то нужно было сделать первый шаг к разрыву", - вспоминает Нюша.

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