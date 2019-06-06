"У него были комплексы": Нюша рассказала о расставании с Кридом [ Редактировать ]
Несколько лет назад популярные артисты Егор Крид и Нюша были в отношениях. Однако их роман закончился расставанием. Тогда звезды не комментировали свой разрыв, но спустя время Егор заявил, что причиной разлуки стала его финансовая несостоятельность.
"У меня хорошие отношения с ее мамой, а вот остальные родственники, в особенности ее папа, меня недолюбливали. Возможно, они считали, что я бесперспективный и слишком бедный", - говорил Крид.
На днях Нюша сама рассказала о причине расставания, тем самым опровергнув слова Крида.
"Я верила в него и знала, что со временем Егор добьется успеха, а иначе и часа бы с ним рядом не провела. Так что это были, скорее, его внутренние комплексы. В какой-то момент наши отношения достигли пика. У нас были разные ценности, расходились взгляды, и поэтому кому-то нужно было сделать первый шаг к разрыву", - вспоминает Нюша.
Ранее сообщалось, что экс-жена Меладзе рассказала об измене, а также что Пригожин поделился снимком со свадьбы.
по теме
Анна Седокова поделилась пикантным фото и нарвалась на критику
Популярная 36-летняя певица Анна Седокова в очередной раз спровоцировала своих подписчиков откровенным образом
Ларису Гузееву обвинили в жестоком обращении со стилистом
60-летняя популярная ведущая Лариса Гузеева опубликовала фото, из-за которого ее обвинили в неуважении к персоналу
Анна Седокова шокировала пышными формами (фото)
Популярная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила фанатов новым фото из спортзала
"Я бы его простила": экс-жена Меладзе рассказала об измене
Бывшая жена артиста Валерия Меладзе Ирина рассказала, как восприняла измену своего мужа с Альбиной Джанабаевой
Племянница Ротару попала в больницу: что произошло
Певица Sonya Kay попала в больницу в Барселоне