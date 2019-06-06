"Я бы его простила": экс-жена Меладзе рассказала об измене [ Редактировать ]
Бывшая жена артиста Валерия Меладзе Ирина рассказала, как восприняла измену своего мужа с Альбиной Джанабаевой. Об этом она высказалась в студии одной из российских программ.
"Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени. Для меня услышанное было шоком. Позже от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева. Для меня новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее уже есть сын от Валеры", - рассказала бывшая жена Меладзе.
Ирина даже хотела спасти брак. Она скрывала все ссоры с мужем от детей и даже желала встретиться с Джанабаевой лично, но любовница отказывалась.
"В первые месяцы я думала, что ни о каком прощении речи быть не может. Но любовь такая странная штука. Думаю, если бы сначала он вернулся, я бы его простила, конечно", - сказала Ирина.
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