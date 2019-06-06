К подаркам с религиозным подтекстом следует относиться с предельной осторожностью. Оказывается, такие вещи, подаренные недоброжелателем, могут принести неприятности и даже сократить жизнь, сообщает dailyhoro.

В старину считалось, что нательный крестик обладает особой силой. Неудивительно, что именно им пользовались те, кто наводил порчу.

Суеверные люди объясняют запрет на такой подарок с помощью сразу нескольких примет.

1. Символ веры и любви, побывавший в чужих руках, способен впитать в себя чужую судьбу, а затем перенести ее на нового владельца. Вместе с подарком к человеку перейдут болезни и неудачи.

2. Даже если человек дарит крестик с самыми добрыми помыслами и чистыми пожеланиями, сама передача крестика из рук в руки сравнивается с ритуалом «возложение креста». Иными словами, даритель возлагает на другого человека все тяготы своей жизни, отбирая у другого его счастье.

3. В народе верят, что каждый несет свой крест и выбирать его должен сам. Столь важное занятие в прошлом никогда не доверяли посторонним.

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А вот служители церкви неодобрительно относятся к любым суевериям, тем более к приметам, которые связаны с верой. Они советуют православным не обращать внимание на подобные заблуждения. Православный крестик - это не талисман, а предмет, символизирующий веру и любовь к Господу. Его можно дарить без всяких опасений за себя и близких людей.

1. Дарить крестик на крестины - обычная традиция. Такой подарок рассматривается как желание человека стать для своего ближнего духовным наставником и привить ему чувство любви к Господу.

2. Вполне естественно, если вы хотите подарить крестик близкому родственнику. Такой подарок всегда говорит о самых добрых пожеланиях. Вместе с подаренным крестиком к человеку переходит и благословение Божье.

3. Хорошо, если таким подарком обмениваются влюбленные, скрепляя свои чувства перед Богом.

Единственное, что должно насторожить, так это спонтанный подарок от незнакомого человека. Не стоит принимать его, как не стоит дарить крестик чужим людям.

Раньше сообщалось о том, что 6 июня отмечается большой православный праздник - Вознесение Господне.