Перший американський політик, який зустрічався з новообраним президентом України - сенатор Портман - розповів у Конгресі подробиці своїх переговорів із Володимиром Зеленським.

Якої сенатор думки про нову владну команду - знає Дмитро Анопченко.

Роб Портман - впливовий американський сенатор і співголова конгресової групи підтримки України, зустрічався з новообраним президентом 30 травня, ставши першим американським політиком такого рівня, який завітав до Києва. Проговорили тоді більш ніж годину.

А от про що - Портман детально розповів зараз, виступаючи в Конгресі.

"I wanted to hear more about his plans to fight the aggression from Russia on his eastern border, fight corruption at home, and put in place the reforms that will make his country stronger".

"Я хотів дізнатися більше про його плани - як він боротиметься з агресією Росії на сході, з корупцією у своїй країні, як проводитиме реформи, які зроблять Україну сильнішою", - наголосив Роб Портман, сенатор конгресу США.

Для Зеленського - Портман не шкодував компліментів. Сказав: "зустріччю вражений", про самого співрозмовника відгукнувся - мовляв, "він розумний, симпатичний і рішучий", про головні теми - повідомив, що це "необхідність у сучасних озброєннях і допомога в боротьбі з пропагандою".

"He spoke frankly about the bravery of his troops but also about their needs, in terms of weapons systems and basic conditions. We talked about Russian propaganda along the eastern border and efforts to jam Ukrainian TV signals to sow the seeds for dissension for the people of the Donbas region. We talked about some ideas that would help counter that propaganda, the jamming, and the disinformation, and I have already been in touch with the State Department about those ideas".

"Він відверто говорив про хоробрість своїх військ, а також про їхні потреби в зброї та елементарних речах. Ми говорили і про російську пропаганду вздовж східного кордону, і про спроби заглушити сигнал українського телебачення - щоб посіяти насіння розбрату серед жителів Донбасу. І про ідеї, які допоможуть протистояти цій пропаганді, перешкодам і дезінформації. Я вже зв'язувався з Держдепартаментом щодо цих ідей", - зазначив Роб Портман, сенатор конгресу США.

Сенатор також заявив - передав в адміністрацію Трампа прохання, з якими до нього звернувся в Києві новий начальник Генштабу. Не уточнивши, що саме просять військові, але, ймовірно, маючи на увазі запит на постачання зброї, зокрема й летальної. Сам же політик, своєю чергою, відверто сказав Зеленському, що в Штатах очікують реальних реформ, назвавши їх головною умовою для співпраці.

"He said that his commitment to reform is real, but he also had no illusions about how hard reform will be, and I am very hopeful he will have the continued courage to see it through, whether we are talking about fighting corruption, more transparency in government or civilian control of the military. He understands it is the only path forward and frankly a linchpin of the U.S. partnership with Ukraine, and as a matter of law, a condition of our future defense assistance".

"Зеленський сказав, що справді прихильний до реформ - і в нього теж немає ілюзій, наскільки жорсткими вони будуть. Сподіваюся, йому не забракне сміливості довести все до кінця - в боротьбі з корупцією, в прозорості роботи уряду, в цивільному контролі над армією. Він розуміє: це єдиний шлях - і, відверто кажучи, основа партнерства США з Україною. А - з правового погляду - умова нашої майбутньої військової допомоги", - підкреслив Роб Портман, сенатор конгресу США.

Як бачите, меседж - доволі чіткий. Це одночасно - і сигнал серйозної підтримки України в Конгресі. І того, що без реальних реформ цієї підтримки може не бути.