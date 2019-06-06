130 років сьогодні виповнюється українському авіаконструктору Ігореві Сікорському, - саме він розробив гелікоптер і був автором першого авіалайнера "Ілля Муромець".

За своє життя Ігор Сікорський побудував понад 80 типів літальних апаратів і побив понад 300 світових рекордів. Історія великого винахідника - в сюжеті Магди Магда Кривов'яз.

"Усе почалося у Києві коли я був маленьким хлопчиком. Мені наснилося що я на борту прекрасного та розкішного корабля. І навіть у сні я знав що цей корабель летить", - цей аудіозапис - один з небагатьох, на якому можна почути голос авіаконструктора Ігоря Сікорського. Ще маленьким хлопчиком він мріяв літати. Тоді йому казали, що це неможливо. Але його надихали ескізи Леонардо да Вінчі та романи Жуля Верна.

"Цого улюбленою книжкою був Робур-завойовник, Жуля Верна. В ній йдеться про фантастичний літаючий корабель, який часто снився Сікорському. Свій перший гелікоптер з гумовим моторчиком Ігор Сікорський створив ще будучи гімназистом у віці 12 років", - розповідає Ганна Лексіна, провідний науковий співробітник Музею української діаспори.

Перший свій гелікоптер Сікорський зібрав у дворі батьківської садиби 1909 року, коли вже був студентом КПІ. Щоправда, тоді апарат так і не злетів. Спробу повторив за рік. І вона вдалася.

"Як він сам жартував, - "піднявся сам, але без мене". Ігор зрозумів, що ще зарано і повернувся до традиційних літаків", - зазначив Віталій Татарчук, завідувач відділу історії КПІ Державного Політехнічного Музею при КПІ імені Ігоря Сікорського.

Славу Сікорському приніс легендарний "Ілля Муромець" - перший авіалайнер. На ньому ж конструктор здійснив найтриваліший на той час переліт "Петербург - Київ -Петербург". А в роки Першої Світової цей літак став бомбардувальником.

"Своє появою наводив жах. Літаків було збудовано, і ворогу, німцям вдалося лише наприкінці війни 2 з них посадити", - розповідає Віталій Татарчук, завідувач відділу історії КПІ Державного Політехнічного Музею при КПІ імені Ігоря Сікорського.

У 1917 році Сікорський змушений тікати від більшовиків до Америки. Там викладає математику та фізику, й далі працює над розробками. І нарешті, втілює свою мрію і створює перший у світі гелікоптер.

"Почалися замовлення і далі фірма почала працювати в цьому напрямку", - говорить Віталій Татарчук, завідувач відділу історії КПІ Державного Політехнічного Музею при КПІ імені Ігоря Сікорського.

"Його винаходи мали нести гуманітарну місію - "Ілля Муромець" мав стати пасажирським, а гелікоптери - саме медичними і рятувальними", - зазначила Ганна Лексіна, провідний науковий співробітник Музею української діаспори.

Експозиції, присвячені Сікорському, постійно поповнюють його родичі - передають на батьківщину його речі, документи та моделі винаходів.

"Вони передали нам дуже цінний електронний архів з фотографіями, документами, кресленнями та фільмом з голосом Сікорського", - говорить Оксана Підсуха, директор Музею української діаспори.

А його гелікоптери сьогодні використовують для гасіння лісових пожеж, для медичної допомоги та потреб військових. Ними літають президенти та високопосадовці.

"Він мріяв і вірив в те, що він створить науку, і він зможе літати. Так і сталося. Тобто, він був людиною мрії і справи".

"Діяльність особистості залишається іскрою, що рухаю людство вперед!"